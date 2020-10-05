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تحذير أممي من معدلات إصابة مرتفعة بين العاملين في قطاع الصحة بسوريا

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تحذير أممي من معدلات إصابة مرتفعة بين العاملين في قطاع الصحة بسوريا
تحذير أممي من معدلات إصابة مرتفعة بين العاملين في قطاع الصحة بسوريا

دمشق ـ الوطن:
حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك من ارتفاع معدلات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة السوري، مشيرا الى أن التقارير الواردة من داخل سوريا بشأن حالات الإصابة بفيروس ، أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المبلغ عنها. واوضح لوكوك: “نحن نعلم أن انتقال العدوى في المجتمع منتشر، حيث لا يمكن تتبع ما يقرب من 90 بالمئة من الحالات المؤكدة حديثا إلى مصدر معروف”. وأضاف: “معدلات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة آخذة في الارتفاع أيضا”. منوها إنه حتى قبل انتشار الوباء، كانت سوريا تعاني من نقص في العاملين بالمجال الصحي، كما أدى نقص الإمدادات والإغلاق المؤقت إلى زيادة الضغط على النظام الصحي المتداعي. وقد ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا إلى 7509 إصابات، منهم 288 حالة وفاة، بعد تسجيل 79 إصابة جديدة أمس. بحسب بيان وزارة الصحة السورية.

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