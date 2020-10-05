أخبار اليمن : كورونا يحصد مزيداً من الأرواح حول العالم

كورونا يحصد مزيداً من الأرواح حول العالمأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 1,037,971 شخصاً في العالم منذ ان أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الإثنين. واحصيت اكثر من 35,2 مليون اصابة.

والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أعلى عدد وفيات (209734) تليها البرازيل (146352) والهند (102685) والمكسيك (79088) وبريطانيا (42350).

- بريطانيا لا تعتزم تنظيم حملة تلقيح عامة ضد كوفيد-19 -

تعتزم بريطانيا إعطاء الأولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد للمسنين والعاملين في مجالات معرضة للعدوى من دون تنظيم حملة تلقيح معممة على جميع السكان، على ما أوضحت مسؤولة الملف في الحكومة.

وتخطت المملكة المتحدة الأحد عتبة 500 ألف إصابة من بينها أكثر من 42 ألف وفاة، وتسجل على غرار بلدان أوروبية أخرى عودة لانتشار الفيروس ما حمل السلطات على فرض قيود جديدة.

- ايرلندا الى العزل؟ -

اوصى مستشارو الصحة في الحكومة الايرلندية مساء الاحد بفرض اقصى القيود في كافة انحاء البلاد كتلك التي اتخذت خلال العزل في مارس ما يضع الحكومة امام خيار صعب.

ويلتقي اعضاء الائتلاف الحكومي كبير الاطباء للبحث في الموضوع الاثنين.

- 11 الف اصابة جديدة في روسيا -

سجّلت روسيا الاثنين ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يناهز المستويات القياسية المسجلة في أيار/مايو، ما دفع السلطات لاتخاذ تدابير إضافية لكن بدون إعادة فرض إغلاق كامل.

وسجلت الاثنين 11 الف حالة جديدة لكن السلطات تعتبر ان النظام الصحي لا يزال قادرا على استقبال المرضى اضافة الى ان مخزون معدات الحماية والادوية كاف.

- فون دير لايين حجر حتى الثلاثاء -

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أنها ستلزم الحجر الصحي حتى صباح الثلاثاء رغم خضوعها لفحص أظهر عدم إصابتها بكوفيد-19، بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بالوباء.

والشهر الماضي، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى تأجيل قمة القادة الأوروبيين لمدة أسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد حراس الأمن في فريقه بكوفيد-19. وعقدت القمة الخميس والجمعة الفائتين.