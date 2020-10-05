أخبار اليمن : شهيد وجرحى بنيران سعودية في منبه بصعدة

شهيد وجرحى بنيران سعودية في منبه بصعدة
استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قوات حرس الحدود السعودي أطلقت نيران أسلحتها على المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.
وأشار المصدر إلى أن جميع المديريات الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي بشكل يومي مخلفاً ضحايا معظمهم نساء وأطفال.
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