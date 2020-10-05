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نتيجة تحليل بنس وزوجته جاءت سلبية للمرة الثانية

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-10-05 17:37 تبليغ
نتيجة تحليل بنس وزوجته جاءت سلبية للمرة الثانية
نتيجة تحليل بنس وزوجته جاءت سلبية للمرة الثانية
أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن نتيجة فحص نائب الرئيس مايك بنس وزوجته للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" جاءت سلبية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وكان المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكى أعلن يوم الجمعة، أن نتيجة فحوص كورونا التى خضع لها بنس جاءت سلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب إصابته بمرض كوفيد-19 وخضوعه للحجر الصحى.

وأعلن الرئيس الأمريكى إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضى، بعدما ظهرت نتيجة الفحوصات التى أجراها فى وقت سابق.

 

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