تجاوزت الألف.. الأردن يسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، 1824 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 1823 حالة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت حالة واحدة خارجية، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 17464 حالة.

وأبلغت الوزارة عن 9 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 وفيات.

كما سجلت 52 حالة شفاء، داعية المواطنين للالتزام واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة تجمعات لأكثر من 20 شخصا.