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بعد إصابتها بـ كورونا.. ميلانيا ترامب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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بعد إصابتها بـ كورونا.. ميلانيا ترامب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
بعد إصابتها بـ كورونا.. ميلانيا ترامب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

أكدت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، أن حالتها الصحية في تحسن، موجهة الشكر لكل من دعمها في تلك المحنة.

وكتبت ميلانيا ترامب، تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الاثنين، قائلة: "عائلتي ممتنة لكل الصلوات والدعم! حالتي جيدة وسأواصل الراحة في المنزل".

ووجهت زوجة ترامب الشكر لكل الموظفين الطبيين والعاملين على رعاية المرضى، مضيفة أنها تواصل الصلاة من أجل كل المصابين بالفيروس وأسرهم.  

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس المستجد.

ونظرا لمعاناة ترامب من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة، نقل بعدها إلى مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري، فيما بقيت ميلانيا في البيت الأبيض حيث أكدت أنها عانت من أعراض طفيفة لكن حالتها جيدة بشكل عام.

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