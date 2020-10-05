أخبار عاجلة
عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا -
بسبب كورونا.. الصحف الأمريكية ترفض إرسال محرريها رفقة ترامب -
أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا.. صورة -
أول أمريكي يصاب مرتين بفيروس كورونا -
بعد تدشين ميدو لحملة دعم الأبيض.. هاشتاج #الزمالك_اولا يتصدر تويتر -
صحفي تونسي: فرجاني ساسي لم يُجبر على الدخول في الحجر الصحي | تفاصيل -
ميدو: محمد إبراهيم عايز يروح بيراميدز -
مصر المقاصة يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم لـ الأهلي.. فيديو -
رسميا: بيراميدز يتعاقد مع مهاجم المصري -
مصري وليس أجنبيا| كواليس التعاقد مع مدير فني جديد لـ الاتحاد السكندري -

حرب أرمينيا وأذربيجان .. جيش كاراباخ يعلن سحب قواته من بعض المناطق

أخبار عالمية تبليغ
حرب أرمينيا وأذربيجان .. جيش كاراباخ يعلن سحب قواته من بعض المناطق
حرب أرمينيا وأذربيجان .. جيش كاراباخ يعلن سحب قواته من بعض المناطق
قال المتحدث باسم رئيس جمهورية ناجورني كاراباخ غير المعترف بها، فهرام بوجوسيان، إن الجيش الدفاعي لـ كاراباخ سحب قواته من بعض مناطق خط التماس لمنع وقوع إصابات غير ضرورية وزيادة الأضرار التي لحقت بالجانب الأذربيجاني.

وكتب بوجوسيان على فيسبوك، اليوم الاثنين أن "بناءً على اعتبارات تكتيكية، سحب جيش الدفاع القوات في بعض أجزاء خط التماس لتجنب وقوع إصابات غير ضرورية وإلحاق المزيد من الضرر بالعدو''.

اقرأ ايضا 

وبحسب المسؤول فإن قوات كاراباخ حققت هدفها على كلا المسارين.

واندلعت جولة جديدة من الأعمال العدائية في منطقة ناغورنو كاراباخ التي يسيطر عليها الأرمن، وهي جمهورية أعلنت استقلالها عن أذربيجان السوفيتية في ذلك الوقت في التسعينيات، قبل أكثر من أسبوع بقليل عندما اتهمت يريفان وباكو بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار والقيام بالاستفزازات على طول خط الاتصال.

ولم تظهر التوترات الجديدة بين أرمينيا وجمهورية أرتساخ غير المعترف بها (جمهورية ناغورنو كاراباخ) وأذربيجان أي علامات على الانحسار حيث مرت ثمانية أيام منذ اندلاع الاشتباكات الجديدة في المنطقة.

دعا المجتمع الدولي ، بما في ذلك الرؤساء المشاركون لمنظمة الأمن والتعاون في مجموعة مينسك الأوروبية - روسيا وفرنسا والولايات المتحدة - جميع أطراف النزاع إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام ، حتى الآن دون جدوى. أفاد كلا الجانبين بوقوع العديد من الضحايا ، بمن فيهم المدنيون.

وقال الجانب الأرميني إن يريفان مستعدة للعمل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإعادة وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ ، لكن الرئيس الأذربيجاني حذر من أن باكو ستستخدم الوسائل العسكرية لحل المشكلة. إذا كانت المفاوضات غير مثمرة ، مؤكدا أن على البلاد استعادة "سلامتها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرب أرمينيا وأذربيجان .. جيش كاراباخ يعلن سحب قواته من بعض المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 