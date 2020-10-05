الأمر للأطباء.. بايدن يعلن استعداده لمناظرة ترامب المحددة في 15 أكتوبر

أعلن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن"، استعداده التام لإجراء المناظرة الرئاسية المقبلة أمام الرئيس دونالد ترامب، المصاب بفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال "بايدن" للصحفيين في ولاية ميامي، "أنا مستعد لكن سأترك ذلك للأطباء"، مضيفا أنه سيفعل كل ما يقوله الخبراء أنه مناسبًا وآمنَا لفعله.

ومن المقرر أن تعقد المناظرة الرئاسية المقبلة بين ترامب وبايدن في 15 أكتوبر الجاري بولاية ميامي.

لكن بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا، وتضارب المعلومات بشأن حالته الصحية، من المتوقع أن تُلغى تلك المناظرة.

وكان ترامب، أعلن الجمعة الماضي، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وبعد ذلك نقل الرئيس الأمريكي إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى بايدن، عدة فحوصات لفحص كورونا، جاءت نتيجتها سلبية وفقًا لما ذكرته حملته، ذلك عقب المناظرة التي قام بها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.