هدف لمنشآت القطاع الخاص عبر تمهير وعرض فرص التدريب لدعم الكفاءات

تزداد عمليات البحث حول صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من أجل الفرصة التدريبية للعمل في مجال الطاقات، حيث أعلنت هدف الخاصة بمنشآت القطاع الخاص من خلال البوابة الوطنية المبنية على إدارة شروط برنامج التمهير، وذلك بهدف تمكين خريجي وخريجات الدبلومات والبكالوريوس والدكتوراة والماجيستير الاستفادة من برنامج التمهير تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا تفاصيل البرنامج.

أهداف برنامج التمهير:

يهدف برنامج التمهير لعدد من الأهداف التي يمكن للشخص الاستفادة منها ومن ضمن هذه الأهداف:

استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة واكسابها الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل

تحفيز المنشآت على الأداء والإنتاجية والاستقرار وتنمية أعمالها

حددت آلية البرنامج تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة العربية السعودية بعد شمولهم للبرنامج مؤخراً

بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب

بالإضافة إلى تحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفية في سوق العمل.

التسجيل عبر طاقات :

اشترط هدف “صندوق تنمية الموارد البشرية” من خلال برنامج تمهير أنه في حالة رغبة الشخص في التسجيل يشترط أن تتوافر به بعض الشروط الهامة ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى يشترط أنه لم يسبق له الاستفادة من البرنامج إذا يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج من الموقع الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد أشار إلى أن “تمهير” يتم تنفيذه وفقاً للأمر السامي الكريم، حيث تتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، علماً بأن التدريب يتم خلال المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، وذلك بهدف إعدادهم للعمل ووفقاً لآلية البرنامج يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.