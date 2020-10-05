اجتماع وزاري أردني مصري عراقي لتنفيذ مخرجات قمة عمان الثلاثية

دوت الخليج: يعقد الان اجتماع وزاري ثلاثي أردني مصري عراقي لتنفيذ مخرجات قمة عمان الثلاثية التي انعقدت في عمان في آب الماضي وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويشارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز.

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