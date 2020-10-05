12594 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12594، ليصل إلى مستوى 515572 حالة.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 19 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 33 فى بيانات أمس، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 42369 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم فى وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدى لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.