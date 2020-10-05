الصين : الحظر الأمريكى على تيك توك ينتهك قواعد منظمة التجارة

قالت الصين خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، إن القيود الأمريكية على تطبيقى الهاتف المحمول الصينيين "تيك توك" و"وى تشات" تنتهك قواعد المنظمة، حسبما أفاد مسؤول تجارى، اليوم الإثنين.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول تجارى مطلع، طلب عدم كشف هويته، إن ممثلاً عن الصين قال خلال الاجتماع المغلق الذى عُقد، يوم الجمعة، إن الإجراءات "تتعارض بوضوح مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتُقيد خدمات التجارة عبر الحدود وتنتهك المبادئ والأهداف الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف".

وأضاف، أن ممثل الصين وصف عدم تقديم واشنطن أدلة دامغة على أسباب الإجراءات التى اتخذتها بأنه "انتهاك صارخ" للقواعد، مضيفًا أن الولايات المتحدة دافعت خلال نفس الاجتماع عن إجراءاتها، قائلة إنها "تستهدف الحد من المخاطر على الأمن القومى".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت فى وقت سابق، إن الحكومة الصينية تصل إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

ولم يعلق مكتب الممثل التجارى الأمريكى حتى الآن.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرت بحجب تنزيل التطبيقين وأمرت "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة لـ"تيك توك"، ببيع عملياتها إلى شركة أمريكية، مرجعة ذلك إلى مخاوف أمنية، لكن قضاة أمريكيين شككوا فى دفوع الحكومة.