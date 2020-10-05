سقوط 5 قذائف هاون على مقر الحشد الشعبي في محافظة ديالي العراقية

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، اليوم الإثنين، بأن 8 قذائف هاون سقطت على مقر للحشد الشعبي في وسط قرية المعدان بأطراف ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالي.

وقالت الشبكة إن 8 قذائف سقطت على قاطع اللواء 110 التابع للحشد الشعبي، ثلاثة منها لم تنفجر، ولم تؤد إلى خسائر مادية أو بشرية.

وكان مصدر مطلع صرح لشبكة "رووادو"، بأن قصف أمريكي استهدف أمس مقر لواء 19 بالحشد الشعبي في محافظة الأنبار.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن القصف ضمن مقتربات اللواء 19 حشد شعبي التابع لحركة "انصار الله الأوفياء"، مبينًا أن الاستهداف وقع بعد منتصف ليل أمس.

وأضاف أن الانباء الأولية تشير إلى عدم وجود أي إصابات لحد الآن، موضحا أن طيرانًا أمريكيا حلق فوق المنطقة بالتزامن مع القصف.

وتكررت مثل تلك الغارات في 13 مارس الماضي، إذ شنت القوات الأمريكية، سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله العراقي، غداة مقتل أمريكيَّين وبريطاني في هجوم صاروخي.

وأعلن البنتاجون في بيان أن "هذه الضربات كانت دفاعية وتمثل ردًا مباشرًا ومتناسبًا مع التهديد الذي تشكله المجموعات المسلحة الشيعية التي تستمر في مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف".

واستهدفت هذه الضربات خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لكتائب حزب الله التي تعد واحدة من المجموعات الموالية لإيران في العراق.