وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، انتقادا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رافضا دعواتها لوقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا.
وزعم أردوغان أن مجموعة مينسك التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا أوصلت مشكلة قره باغ إلى طريق مسدود بدلًا من حلها.
وجدد أردوغان، تأكيده بوقوف تركيا إلى جانب أذربيجان في حربها أمام أرمينيا.
وكانت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي أعربت في وقت سابق عن استعدادها لاستضافة اجتماع لمجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة الجورجية تبليسي؛ للعمل على تسوية النزاع في قرة باغ.
فيما أكد الرئيس الأرميني، آرمين سركسيان، اليوم الاثنين، أن تركيا أرسلت آلاف من المرتزقة لدعم أذربيجان في الحرب مع أرمينيا.
وأضاف سركسيان في تصريحات صحفية: "التدخل التركي يجعل الأمور معقدة أكثر في إقليم ناغورني قره باغ".
وتابع: "الحل العسكري ليس مطروحا في إقليم ناغورني قره باغ، وأذربيجان هي من بدأت النزاع".
يشار إلى أن باكو كانت أعلنت في 27 سبتمبر أن أرمينيا وجهت ضربة إلى مناطق سكنية على خط التماس في قره باغ، فيما أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن جمهورية قره باغ (غير المعترف بها) "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية" من أذربيجان.، ومن هنا تجددت الاشتباكات بين البلدين.
وكان الصراع في المنطقة بدأ في فبراير 1988، حين أعلنت منطقة قره باغ ذات الحكم الذاتي انفصالها عن إذربيجان التابعة للاتحاد السوفيتي.
وفقدت أذريجان خلال القتال عامي 1992 – 1994 السيطرة على منطقة الحكم الذاتي، إضافة إلى سبع مناطق مجاورة.
وتجري منذ عام 1992 مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التدخل مستمر.. أردوغان يوجه انتقادا لمجموعة مينسك ويرفض دعوتها لوقف قتال أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.