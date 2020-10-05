بسبب صاروخ.. سماع دوي صافرات الإنذار جنوب قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي صافرات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في منطقة كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة، وسقط بمنطقة مفتوحة قرب كرم أبو سالم.

وحسب "القناة 13" الإسرائيلية: فإن "سكان غلاف غزة سمعوا دوي انفجار بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل".