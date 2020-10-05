أردوغان يزور التاريخ: القدس بناها العثمانيون

وأضاف أردوغان في أحد خطاباته المستفزة للكيان الاسرائيلي "لقد أظهر أسلافنا احترامهم لقرون من خلال الحفاظ على القدس في تقدير عالٍ وجعلها مزدهرة".
وتابع أردوغان: "يمكن للمرء أن يرصد آثار المقاومة العثمانية في هذه المدينة التي أجبرنا على تركها خلال الحرب العالمية الأولى".
وواصل "القدس مدينتنا نحن من بنيناها".
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على البيان الذي القاه الرئيس اردوغان لـ عدد من النواب الأتراك.
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