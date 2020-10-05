ترامب: سأغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيغادر المستشفى اليوم بعد علاجه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سأغادر مستشفى والتر ريد الطبي الرائع عشية اليوم.. أشعر بتحسن كبير".

وأضاف: "لا تخافوا من فيروس كورونا ولا تجعلوه يسيطر على حياتكم".

وأبرز الرئيس الأميركي أنه جرى، تحت إدارة ترامب "تطوير أدوية ومعرفة عظيمة.. أنا بأفضل حال على ما كنت عليه قبل 20 عاما!"

وفي وقت سابق، أعلن مدير مكتب الرئيس الأميركي أن الفريق الطبي سيتخذ قرارا حول خروج ترامب من المستشفى "في وقت لاحق اليوم".

وذكر مارك ميدوز لشبكة "فوكس نيوز" أن "صحة الرئيس تواصل التحسن".

وكان ترامب ظهر الأحد بشكل مفاجئ في موكب سيارات خارج المستشفى لتحية مؤيديه، قبل أن يعود أدراجه.

وظهر ترامب (74 عاما) وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن. ولوح مؤيدو الرئيس بأعلام حملته الانتخابية مرددين "أميركا.. أميريكا".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وقال في مقطع مصور بُث على حسابه بموقع تويتر: "إنها رحلة شيقة للغاية. لقد تعلمت الكثير عن كوفيد-19".