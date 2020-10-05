فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بعد الانتشار المقلق للفيروس

ومن بين الإجراءات التى أعلنتها السلطات الفرنسية إغلاق الحانات وحظر المؤتمرات وإخضاع المطاعم لقواعد صحية أكثر تشددا، بهدف الحد من الانتشار "المقلق" للفيروس، بحسب "سبوتنيك".
ومن المقرر أن تطبق الإجراءات الجديدة اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوعين.
من جانبه قال قائد شرطة باريس ديدييه لالمان للصحفيين "إنها تدابير عاجلة لأن الوباء يتفشى بسرعة كبيرة".
وأعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، الأسبوع الماضى، إن التراجع فى نسبة الإصابة بكوفيد-19 يمكنه فقط أن يحول دون إغلاق الحانات والمقاهى التى تشتهر بها العاصمة الفرنسية.
غير أن فرنسا سجلت قرابة 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس السبت وحده، فى أعلى عدد إصابات يومية منذ بدأت السلطات حملة فحوص واسعة النطاق.
وفى باريس، ناهز عدد الإصابات 3500 حالة يوميا، علما بأنها سجلت 6 آلاف إصابة الإثنين الماضى، بحسب أوريليان روسو، مدير الوكالة الإقليمية للصحة إيه آر إس.
وقال روسو إن نحو 40% من بؤر الإصابات تشكلت فى مدارس وجامعات، و26% فى أماكن عمل، و10% فى تجمعات خاصة، وهى أرقام ارتفعت بنسبة الضعف منذ الشهر الماضى.
وبحسب "france24" استمرت الحانات فى باريس فى جذب أعداد كبيرة من الناس الذين كثيرا ما استخفوا بإجراءات التباعد الاجتماعى ووضع الكمامات الواقية، ما يشكل إلى جانب خدمة نقل عام مكتظة مصدر قلق بالغ من احتمال تحولها بؤرة للفيروس.
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