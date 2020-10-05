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عاجل .. ترامب : أغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من كورونا

أخبار عالمية محمد بدر 2020-10-05 20:49 تبليغ
عاجل .. ترامب : أغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من كورونا
عاجل .. ترامب : أغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من كورونا

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" قال ترامب "أشعر بتحسن كبير ولا تخافوا من فيروس ".

وأعلن الرئيس الأمريكى ترامب منذ يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وخضع منذ ذلك لعزل طبى قبل نقله للمستشفى السبت.

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