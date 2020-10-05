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إيران.. انفجارات وحریق واسع في مدينة صناعية غرب طهران 

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إيران.. انفجارات وحریق واسع في مدينة صناعية غرب طهران 
إيران.. انفجارات وحریق واسع في مدينة صناعية غرب طهران 

أفادت قناة روسيا اليوم فى خبر لها يفيد بوقوع انفجارات وحریقا واسعا اندلع في مدينة تشهار دانكة الصناعية غرب العاصمة طهران.

وصرح المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران جلال ملكي، بأن الحريق وقع في وحدة صناعية بمساحة 400 كم.

وأفاد جلال ملكي بأن الحريق وقع في وحدة لإنتاج المواد اللاصقة وأدى إلى عدة انفجارات بسبب وجود سوائل قابلة للاشتعال.

وأضاف أن وجود مواد لاصقة أدى إلى اندلاع الحريق وإلى وقوع عدة انفجارات، مشيرا إلى أن ألسنة اللهب نتقل إلى وحدات صناعية أخرى مجاورة.

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