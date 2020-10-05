رئيسة النواب في البحرين تهنئ علي عبد العال بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة

وأشادت بعمق العلاقات الأخوية الطيبة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بين البلدين والشعبين الشقيقين، بفضل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكدت حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ومتمنية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.

تحتفل مصر اليوم بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وللمناسبة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عفوًا عن سجناء، واحتفى آلاف المصريين بالمناسبة بطريقتهم الخاصة بالكتابة على الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش «الإسرائيلي». ونشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، مقاطع جديدة من حرب السادس من أكتوبر عام 1973، احتفالًا بالذكرى السادسة والأربعين التي تصادف اليوم الأحد. واندلعت حرب أكتوبر، والتي تعرف أيضًا باسم «حرب العاشر من رمضان»، بين القوات المصرية والسورية من جهة، والجيش «الإسرائيلي» من جهة ثانية، وذلك على جبهتي سيناء وهضبة الجولان. وتمكن الجيش المصري خلال هذه الحرب من عبور قناة السويس والتوغل شرقًا داخل سيناء التي كانت تحتلها «إسرائيل» منذ حرب عام 1967، بعد تحطيم خط بارليف، الأمر الذي مهد الطريق لاستعادة كامل سيناء من «إسرائيل» لاحقًا. وتظهر المقاطع المصورة التي نشرها المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أبرز اللحظات الحاسمة التي خاضها الجيش المصري في هذه المعركة. وتضمنت التسجيلات أبرز التصريحات التي أطلقها الرئيس المصري الراحل أنور السادات آنذاك بشأن حرب السادس من أكتوبر، بعد أن تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس والوصول إلى الضفة الشرقية منها في وقت وجيز.

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