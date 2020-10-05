زورق مفخخ.. التحالف العربي يعلن إحباط هجوم إرهابي لميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأثنين، إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر باتجاه المملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن قوات التحالف اكتشفت ودمرت زورقا حوثيا مفخخا ومسيرا عن بعد بالقرب من الصليف.

واعترضت الدفاعات الأرضية للتحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا فوق سماء مديرية المخاء بالساحل الغربي لليمن.