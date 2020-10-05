ترامب يهاجم الإعلام الأمريكى : لو لم أفعل لقالوا عنى وقح!

وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب ترامب: "قيل أن وسائل الإعلام مستاءة لأننى ركبت سيارة آمنة لأقول شكرًا للعديد من المحبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى أيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم. ولو لم أفعل ذلك، لقالت وسائل الإعلام أننى وقح!"
وفى تغريدة أخرى، قال الرئيس الأمريكى: "سأغادر مركز والتر ريد الطبى اليوم فى الساعة 6:30 مساءً"، حسب التوقيت المحلى لواشنطن.
وأضاف ترامب: "شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد19. لا تدعوه يسيطر على حياتكم. فلقد طورنا تحت إدارة ترامب، بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقًا".
واختتم تغريدته، قائلاً: "أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عامًا!"
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