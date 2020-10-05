عودة آمنة للبيت الأبيض.. الفريق المعالج يكشف الإجراءات المقررة عقب مغادرة ترامب المستشفى

أكد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الوضع الصحي للرئيس طبيعي، مضيفا أنه بإمكانه العودة إلى البيت الأبيض والعمل منه.

وقال الفريق الطبي المعالج للرئيس، في مؤتمر صحفي، إن ترامب سيعود اليوم للبيت الأبيض، لافتا إلى أن نسبة الأوكسجين والنبض لديه جيدة، وصحته في تحسن مستمر.

وأشار الفريق الطبي إلى أن ترامب سيستكمل علاجه في البيت الأبيض، لكنه سيأخذ جرعة علاج رابعة قبل أن يغادر مستشفى والتر وايد العسكري، الذي نقل إليه إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن الرئيس ترامب سيقيم في القسم الطبي بالبيت الأبيض وسيكون تحت ملاحظة أطباء وممرضين أكفاء خلال الـ 24 ساعة.

وأكد الفريق الطبي أن ترامب كان مريضا متعاونا ويناقشهم في تفاصيل علاجه.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كشف اليوم الاثنين، عن موعد خروجه من مستشفى والتر وايد العسكري، الذي نقل إليه إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في 6:30 مساءً. أشعر بأني بخير حقًا".

وأضاف: "لا تخافوا من فيروس كورونا. لا تدعوه يهيمن عليكم. لقد طورنا في ظل إدارة ترامب بعض الأدوية الرائعة بجانب المعرفة. أشعر بأني أفضل مما كنت عليه منذ 20 عامًا".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أفادت اليوم الاثنين، بأن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكناني أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي إصابة مكناني بعد 3 أيام من إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أعرب عن تفاؤل الإدارة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، بعد قضائه بضعة أيام في مركز (والتر ريد) العسكري الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميدوز- في مقابلة مع برنامج (فوكس أند فريندز)، أوردت قناة (فوكس نيوز) مقتطفات منها اليوم الاثنين- إنه تحدث إلى الرئيس ترامب هذا الصباح، مشيرا إلى أن صحته في تحسن، وأنه مستعد للعودة إلى جدول العمل العادي.

وأضاف أن الرئيس سيجتمع بالأطباء المعالجين له لاحقا لتقييم تحسنه، وقال "ما زلنا متفائلين أنه سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، مع اتخاذ الأطباء هذا القرار".