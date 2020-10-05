طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب لم يتعاط أدوية خافضة للحرارة منذ 72 ساعة

أكد طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونلي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتعاطى أي أدوية خافضة للحرارة منذ 72 ساعة.

وأضاف كونلي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الفريق المعالج سيفعل كل ما يجب ليتمكن الرئيس من القيام بمهامه كاملة.

ولفت الطبيب إلى أن ترامب تعافى بشكل سريع جدًا ولم يكن يعاني من ضيقًا في التنفس، مشيرا إلى أنه سيحتاج إلى 10 أيام للشفاء التام.

ولفت إلى أن مستوى الأكسجين انخفض لدى الرئيس عدة مرات، لكن الآن أصبحت نسبة الأكسجين والنبض لديه جيدة، وصحته في تحسن مستمر.

وأشار الفريق الطبي إلى أن ترامب سيستكمل علاجه في البيت الأبيض، لكنه سيأخذ جرعة علاج رابعة قبل أن يغادر مستشفى والتر وايد العسكري، الذي نقل إليه إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كشف اليوم الاثنين، عن موعد خروجه من مستشفى والتر وايد العسكري، الذي نقل إليه إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في 6:30 مساءً. أشعر بأني بخير حقًا".

وأضاف: "لا تخافوا من فيروس كورونا. لا تدعوه يهيمن عليكم. لقد طورنا في ظل إدارة ترامب بعض الأدوية الرائعة بجانب المعرفة. أشعر بأني أفضل مما كنت عليه منذ 20 عامًا".