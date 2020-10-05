حاكم نيويورك يصدر أمرا بإغلاق مدارس المدينة

وجاء قرار كومو قبل يوم واحد من خطة إغلاق، قدمها عمدة مدينة نيويورك بعد ارتفاع نسب الإصابة بكورونا بها.
وكان عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، قد أعلن يوم الأحد عن إغلاق جديد للشركات غير الأساسية والمدارس فى بعض المناطق بالمدينة، وحدد تسع مناطق وتقسيمات بريدية لديها معدل إصابة أعلى من 3%.
ويجب أن توافق الولاية على الإغلاق الذى من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.
وارتفع إجمالى الإصابات فى الولايات المتحدة، منذ بدء تفشى الوباء إلى 7.4 مليون إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 209 آلاف.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشى ووباء كورونا.
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