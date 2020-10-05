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روسيا وفرنسا وأمريكا يدعون لوقف إطلاق النار فى قره باغ

أخبار عالمية محمد بدر 2020-10-05 22:46 تبليغ
روسيا وفرنسا وأمريكا يدعون لوقف إطلاق النار فى قره باغ
روسيا وفرنسا وأمريكا يدعون لوقف إطلاق النار فى قره باغ
أدان وزراء خارجية روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، التصعيد الخطير وغير المسبوق للعنف فى إقليم ناجورنى قره باغ، كما جددوا دعوتهم لوقف إطلاق النار الفورى وغير المشروط فى الإقليم، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وجاء فى بيان ثلاثى منشور على موقع الخارجية الروسية: "وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، الذين يمثلون الدول المشاركة فى رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، يدينون بأشد العبارات التصعيد الخطير وغير المسبوق فى ناجورنى قره باغ وخارجه".

وأضاف البيان: "بالإشارة إلى بيان قادة الدول الثلاث - الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، فى الأول من شهر أكتوبر من هذا العام، يدعو الوزراء أطراف النزاع مرة أخرى إلى الوقف الفورى وغير المشروط لإطلاق النار".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان فى 27 سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب فى عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمنى حالة الحرب والتعبئة العامة فى البلاد بسبب الأحداث فى ناجورنى قره باغ.

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