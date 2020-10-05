الفريق الطبى لترامب : الرئيس سيستكمل علاجه فى البيت الأبيض

وفى مؤتمر صحفى للكشف عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكى، أوضح الفريق الطبى أن ترامب كان مريضا متعاونا ويناقش الفريق فى تفاصيل علاجه، مشيرا إلى أن ترامب سيخضع للرعاية الطبية 24 ساعة فى البيت الأبيض.
وأشار الفريق الطبى إلى أن ترامب "قد لا يكون تعافى تماما" من كورونا.
وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيغادر المستشفى اليوم بعد علاجه من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا "أشعر بتحسن كبير ولا تخافوا من فيروس كورونا".
وأعلن الرئيس الأمريكى ترامب منذ يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وخضع منذ ذلك لعزل طبى قبل نقله للمستشفى السبت.
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