نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفقا لتقرير السعادة العالمي تعرفوا على أكثر الدول كآبه في العالم لعام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاكتئاب من أكثر الأمراض الحديثة انتشارا بين الشباب حول العالم، ويواجهون صعوبات في تحدي هذا المرض، فانه ليس من السهل تجاوزه ويحتاج الكثير من الإرادة والتمسك بالحياة، والقرب من الله .

ويوجد في التقرير أيضا بعض الدول الأوروبية بينما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتلت المراكز الأولي في القائمة، واليوم من خلال موقع ثقفني نعرفكم علي أكثر 10 دول كآبه في العالم وفقا لتقرير السعادة العالمي لعام 2020 .

ترتيب الدول الأكثر كآبه في العالم :

أوروبا



هولندا :

يعاني أكثر من مليون شخص في هولندا من الاكتئاب، مما يعني أن واحدا من كل 12 شخصا مصاب بالاكتئاب .

فرنسا :

تعد معدلات الاكتئاب من أعلي المعدلات في العالم وفي أوروبا، وهذا الأمر يكلف الحكومة الفرنسية سنويا أكثر من ملياري يورو .

ألمانيا :

ألمانيا لديها واحد من أعلي معدلات الانتحار بعد فرنسا وهولندا، والاكتئاب شائع جدا بين جميع فئات المجتمع في ألمانيا .

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجزائر :

قالت وزارة التضامن الاجتماعية الجزائرية إن ثلث الشعب الجزائري يعاني من الاكتئاب والفراغ والإحباط النفسي .

المغرب :

منظمة الصحة العالمية أجرت دراسة كشفت أن أكثر من 38% من الشعب المغربي يعانون من الاكتئاب، أي ما يعادل 13 مليون مغربي .

أظهرت إحدى الدراسات أن أكثر من 12% من الشباب في مصر يعانون من أمراض نفسيه منها الاكتئاب .

فلسطين :

يواجه الشعب الفلسطيني تحديات وضغوط كبيرة تجعله من أكثر الفئات عرضة للاكتئاب، ويعاني الشباب الفلسطيني من ارتفاع معدلات الاكتئاب بينهم .

سوريا :

أصبحت سوريا من أكثر الدول اكتئابا بسبب الظروف التي تعيش فيها سوريا، ويذكر أن سوريا لم تكن علي القائمة بحلول الألفية الثانية .

السودان :

السودان من أكثر الدول التي يعاني سكانها من الاكتئاب بسبب الظروف المعيشية الصعبة بالإضافة إلى الفقر الذي يعيشه السودانيون .

أفغانستان :

تصدرت أفغانستان القائمة بسبب الظروف المعيشية التي يعيشها الشغب الأفغاني، بما في ذلك الحروب والمشاكل الداخلية والفقر، وهذه هي السنه الثانية علي التوالي التي تحتل فيها أفغانستان المركز الأول .