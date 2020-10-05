نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سويسري.. اشتروا الذهب الآن “لماذا” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب مستمرة في التقلب والارتفاع منذ بدايات العام، وذلك بعد اتجاه الكثير من الدول والمستثمرين إلى شراء وتخزين الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الأمنة للثروات، بالإضافة إلى تحقيقه مكاسب كبيرة للمستثمرين فيه، حيث يتجه أغلب الأشخاص للاستثمار في الذهب نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تصيب العالم، ومنذ بدايات العام الحالي توقف النشاط الاقتصادي في العالم كله، نتيجة تحول انتشار فيروس كورونا إلى جائحة عالمية.

بنك سويسري يوجه نصائح بشراء الذهب

قام بنك الاستثمار السويسري UBS بتوجيه نصيحة للمستثمرين حول العالم بأهمية شراء الذهب هذه الأيام، حيث يتوقع البنك السويسري حدوث موجة جديدة من الارتفاع في سعر الذهب مقابل الدولار والعملات المحلية عالمياً، نتيجة الأوضاع الصحية التي تجري حاليا في الكثير من الدول، مع توقعات حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا قد تكون أشد فتكاً من الموجة السابقة.

صرح السيد كيلفن تاي والذي يشغل منصب مدير إدارة الثروات لدى البنك السويسري في مقابلة مع أحد الشبكات الإخبارية الأمريكية CNBC أن البنك من ضمن الخيارات الاستثمارية المتاحة يفضل اقتناء وشراء الذهب، مع توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل سعر أونصة الذهب إلى مستويات 2000 دولار أمريكي مع حلول نهاية العام الجاري 2020.

هل وصل سعر الذهب إلى مستوى 2000 دولار

خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2020 حقق الذهب مكاسب كبيرة ووصل إلى أسعار قياسية تاريخية على المستوى الدولي، وذلك بعد أن حقق مستوى سعر وصل إلى 2000 دولار للأونصة، لكن عاد الذهب للانخفاض بصورة تدريجية خلال الأسابيع الماضية، نتيجة اتجاه أغلب المستثمرين في مجال الذهب إلى جني بعض الأرباح، كذلك قيام بعض الحائزين بالاستغناء عن الذهب لتلبية طلبات مراكزهم المالية في المجالات الاستثمارية الآخرى وأبرزها أسواق الأسهم والبورصة التي تشهد تقلبات شديدة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

توجد العديد من الأسباب التي تقوي من موقف التوقعات الخاصة باتجاه المعدن النفيس إلى الارتفاع، بداية كما ذكرنا توقعات موجه ثانية من جائحة كورونا عالمياً، بالإضافة إلى عدد أسباب آخرى منها: