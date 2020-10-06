أخبار عاجلة
عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا -
بسبب كورونا.. الصحف الأمريكية ترفض إرسال محرريها رفقة ترامب -
أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا.. صورة -
أول أمريكي يصاب مرتين بفيروس كورونا -
بعد تدشين ميدو لحملة دعم الأبيض.. هاشتاج #الزمالك_اولا يتصدر تويتر -
صحفي تونسي: فرجاني ساسي لم يُجبر على الدخول في الحجر الصحي | تفاصيل -
ميدو: محمد إبراهيم عايز يروح بيراميدز -
مصر المقاصة يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم لـ الأهلي.. فيديو -
رسميا: بيراميدز يتعاقد مع مهاجم المصري -
مصري وليس أجنبيا| كواليس التعاقد مع مدير فني جديد لـ الاتحاد السكندري -

ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة في 15 أكتوبر

أخبار عالمية تبليغ
ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة في 15 أكتوبر
ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة في 15 أكتوبر

قال "تيم مورتو" مدير الاتصالات بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر الجاري.

وقال مورتو -في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الرئيس ينوي المناظرة.

وكان طبيب ترامب "شون كونلي" قد أعلن اليوم أن الوضع الصحي لترامب طبيعي، وأنه يمكنه العودة إلى البيت الأبيض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة في 15 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 