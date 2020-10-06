ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة في 15 أكتوبر

قال "تيم مورتو" مدير الاتصالات بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر الجاري.

وقال مورتو -في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الرئيس ينوي المناظرة.

وكان طبيب ترامب "شون كونلي" قد أعلن اليوم أن الوضع الصحي لترامب طبيعي، وأنه يمكنه العودة إلى البيت الأبيض.