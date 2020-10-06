كيفية إرسال معروض طلب مساعدة مالية أو غيرها من الديوان الملكي

الكثير من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن كيفية إرسال برقية أو طلب مساعدة عبر الديوان الملكي، فالديوان الملكي السعودي من اهم السلطان في المملكة التي تقف دائما بجوار المواطنين المقيمين بالمملكة الذين يمرون بظروف مادية سيئة والأسر اللذين تزايدت عليهم المسئوليات واصبحو لا يستطيعون من تسديد ديونهم أو طلب علاج أو تسديد قروض أو غيرها، فيلجئون لمساعدات من الدولة خلال الديوان الملكي السعودي، ولذلك تقوم الجهات المسئولة الخاصة بهم من اجل الحصول علي مساعدات مالية أو غيرها من المساعدات كإرسال طلب علاج دوائي داخل المملكة أو خارج المملكة، حيث يساعد الديوان الملكي ايضاً الذين يعانون من أمراض مزمنة بالإضافة الي طلب بعض المواطنين السعودين لاحتياجهم بالسفر من اجل تكملت علاجهم، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا ” موقع ثقفي الإخباري ” عن كيفية إرسال طلب أو معروض لمساعدة مالية أو غيرها عبر الديوان الملكي.

كتابة برقية للديوان الملكي ورابط موقع الديوان الملكي

أولا قم بكتابة خطاب أو برقية بتحية الإسلام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم قدم طلبك من سداد دين أو طلب إعفاء قرض أو طلب علاج أو غيرها، ثم ذكر سبب الطلب المرسل وذكر سبب حاجتك الشديدة الي المساعدة ثم إرسال جميع الأوراق التي تثبت احتياجك الي طلب المساعدة وصحة كلامك المذكور في الخطاب، وفي نهاية الخطاب قم بتوجيه الشكر والتقدير الي خادم الحرمين الشريفين سيادة الملك سلمان بن عبد العزيز.

رابط موقع الديوان الملكي

ذكر رئيس الديوان الملكي حضرت الأستاذ فهد بن محمد المسئول الأول عن خدمة الديوان الملكي بأنه تم إعداد خصيصاً لخدمات الديوان الملكي وذلك من خلال الموقع التالي: الديوان.

أنواع البرقيات التي يمكن إرسالها

قد يوفر الديوان الملكي جميع الخدمات التي يحتجها جميع المواطنين المقيمين بالمملكة الذين يعانون من مشاكل صحية أو غير قادرين علي تسديد ديونهم أو تسديد القروض أو غير قادرين علي لطلب علاج لذلك قدم الديوان الملكي كامل المساعدات من خلال إرسال برقية تذكر فيها طلبك أو مشكلة يواجهها المواطن من برقية تسديد الديون أو طلب قروض من البنك أو طلب أعفاء قرض، يمكنك أيضا إرسال برقية لطلب العلاج أو مساعدات طبية، برقية للشكاوى ضد احد المسئولين أو أشخاص ذو مكانه في المملكة، برقية للتعامل مع التعاملات أو الخدمات الحكومية.

رقم التواصل الخاص للديوان الملكي

قد يوفر الديوان الملكي رقم تواصل خاص بهم لمواطنيه المقيمين بالمملكة من اجل أي سؤال أو استفسار موجة اليهم أو توجيه بعض الاقتراحات، لذلك قامت المملكة لتوفير بعض الأرقام الخاص بهم للراغبين في تقديم طلبهم أو تقديم شكوي أو أي أمر اخر يرغب به المواطنين علي الأرقام التالية:

الرقم الأرضي: 8004000000 رقم الدعم الموحد: 920022220 الاتصال من الخارج: 9200230003

البريد الاكتروني عبر للديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي كامل المساعدات للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث انه يسهل علي المواطنين التواصل بعهم بكل سهوله لارسال طلب او شكوي او اقتراح عبر الديوان الملكي، وذلك يقدم الديوان المملكي خدمات الكترونية لجميع المستفادين من خلال منصة الديوان الملكي ويستطيع اي فرد من المملكة العربية السعودية عن اي معلومة من خلال البريد الاكتروني التالي: [email protected]