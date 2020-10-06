ترامب: سأعود إلى حملتي الانتخابية قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى الحملة الانتخابية في القريب، مشيرا إلى أن الأخبار الكاذبة تظهر في استطلاعات الرأي الكاذبة فقط.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنعود إلى مسار الحملة قريبًا !!! تظهر الأخبار الكاذبة استطلاعات الرأي الوهمية فقط".

ووصلت المروحية الرئاسية الأمريكية، التي ستقل الرئيس دونالد ترامب من المستشفى، إلى البيت الابيض، ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشهد محيط مستشفى والتر ريد احتشاد عدد كبير من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوديعه قبل الانتقال إلى البيت الأبيض.

وقال "تيم مورتو" مدير الاتصالات بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر الجاري.

وقال مورتو -في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الرئيس ينوي المناظرة.

وكان طبيب ترامب "شون كونلي" أعلن اليوم أن الوضع الصحي لترامب طبيعي، وأنه يمكنه العودة إلى البيت الأبيض.