نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض تجاري من بنك التسليف والادخار الكويتي.. أنواع قروض بنك الائتمان الكويتي لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية كل ما يخص قرض تجاري من بنك التسليف والادخار الكويتي، وقد اسم البنك بنك التسليف عام 1960 ميلاديًا وكان يحمل اسم بنك الائتمان الكويتي إلى أن تم تغيير اسمه يحمل الاسم الجديد بعد خمس سنوات فقط من تاريخ تأسيسه، والهدف من إنشاء البنك هو تيسير القروض الزراعية والعقارية والصناعية لمواطني دول الكويت وبعد تغيير الاسم أصبح يحمل أهداف وأعمال جديدة تعمل على نشر الوعي الادخاري بين المواطنين وجمع المدخرات واستثمارها على أن تم وقف حسابات الإدخال منذ عام 1995.

قرض تجاري من بنك التسليف والادخار الكويتي

يعد القرض التجاري الهدف منه هو تمويل العملاء لإنشاء مشروع تجاري وتقوم على مبدأ الدين، سواء للشركات التجارية الصغيرة أو الكبيرة أو حتى المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها، ويتم التقديم على قرض تجاري وفق عدد من الشروط والأحكام المتفق عليها لإثبات أحقية الحصول على القرض، حيث يتجه العميل للحصول على القرض والسيولة المالية لتطوير الشركة أو تمويل النفقات الرأسمالية لتغطية تكاليف التشغيل، ويتم التسديد من خلال الأرباح وتختلف مدة وقيمة القسط حسب القيمة الأساسية للقرض نفسه.

قروض بنك التسليف والادخار لعام 1442

يجب التنويه أن البنك لا يقدم أي من القروض التجارية إذ أنه متخصص فقط في تقديم الخدمات الاجتماعية الميسرة للعملاء والمواطنين، على عكس البنك السعودي للتسليف والادخار وما هو إلا تشابه أسماء حيث يقدم البنك السعودي القروض المالية للعملاء، و سنوضح لكم في السطور التالية القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار الكويتي:

القروض العقارية من بنك التسليف والادخار الكويتي

حيث يقدم البنك للمواطنين 8 قروض عقارية تختلف حسب الشروط والغايات والامتيازات المطلوبة للقرض والتي يحصل عليها المتقدم وهما:

قروض الشراء وقروض البناء: ويقدر بقيمة 70.000 دينار كويتي ويقدمه البنك بهدف شراء بيت أو شقة تمليك وكذلك بيت مشاع، على أن يتوافى الطلب جميع الشروط والأحكام الخاصة بالعقارات.

قروض توسعة وترميم: وتختلف قيمة القرض حسب نوع واحتياجات الترميم الخاصة بالمنزل حيث يقدم البنك قرض بقيمة 35.000 دينار كويتي للسكن الخاص و30.000 للبيت الحكومة، على أن يتوافى الطلب جميع الشروط والأحكام الخاصة بنوع القرض.

كما يقدم البنك عدد من القروض الأخرى التي تتم في “قروض فلكا – منحة ذوي الاحتياجات الخاصة – قروض البيوت الخرسانية – قرض للبيوت التي لا تتحمل بناء دور ثاني – وقرض المشتركون في البيوت الحكومية – والقروض الاجتماعية.

القروض الاجتماعية من بنك التسليف

كما يقدم بنك التسليف والادخار الكويتي ما يسمى بالقروض الاجتماعية التي تستخدم بهدف الزواج حيث يحصل مقدم الطلب على مبلغ 6000 دينار كويتي يسدد مبلغ 2.000 دينار من قبل وزارة المالية كهبة مقدمة لمقدم الطلب ويسدد باقي المبلغ من قبل المقترض نفسه على عدد أقساط شهرية متساوية القيمة و0% فائدة، علمًا بأن القسط الأول من القرض يتم تسديده بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد القرار بمبلغ يصل إلى 50 دينار، وللحصول على القرض يجب توافر عدد من الشروط التي تتمثل في:

يجب أن تكون زوجة المقترض كويتية الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب أن يتم تقديم الطلب قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الزواج.

كما يجب أن لا يكون مقدم الطلب قد حصل على قرض اجتماعي من قبل.

قرض الرعاية السكنية للمرأة من بنك التسليف والادخار

كما يقدم البنك قرض الرعاية السكنية للمرأة الكويتية في عدد من الحالات وهما

المطلقة طلاقًا بائنًا

المرأة الكويتية الأرملة

من لها أولاد كويتيين أو غير كويتيين.

أبرز التعديلات على القرض الإسكاني للمرأة

شروط قرض الرعاية السكنية للمرأة الكويتية

وتصل قيمة الفرض إلى 70.000 دينار كويتي بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة، كما يقدم البنك ضمن خدماته إمكانية توفير سكن لعدد من الحالات الأخرى بقيمة مخفضة وتتمثل تلك الحالات في: