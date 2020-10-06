قال محامي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا إن نتيجة فحص كوفيد-19 الذي خضع له اللاعب الأرجنتيني السابق جاءت سلبية، لتتبدد بذلك المخاوف حول إصابته بفيروس كورونا بعد أن عانق زميلا اكتشف لاحقا إصابته بالفيروس.
وخضع الرجل الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 للاختبار بعد مخالطته يوم الجمعة الماضي لفاكوندو كونتين وهو لاعب تأكد إصابته بالفيروس بعد أقل من يوم واحد.
وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا على تويتر "نتيجة الفحص الذي خضع له دييغو مارادونا جاءت سلبية لكوفيد-19. أشكر كل الأرجنتينيين على اهتمامهم. حافظوا على سلامتكم لأن الفيروس ما زال موجودا بيننا".
ويدرب مارادونا حاليا خيمناسيا ئي إيسجريما، وهو ناد ينافس في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني ويتخذ من مدينة لابلاتا مقرا له.
وواجه مارادونا البالغ من العمر 59 عاما سلسلة من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة وما زال يعاني من زيادة الوزن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مخالطته كونتين.. ظهور نتيجة فحص مارادونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.