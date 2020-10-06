أخبار عاجلة
أسعار حلاوة المولد النبوي في الأسواق 2020 – 1442 -
عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات حتي الثلاثاء أقوي عروض في السعودية -
عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا -
بسبب كورونا.. الصحف الأمريكية ترفض إرسال محرريها رفقة ترامب -
أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا.. صورة -
أول أمريكي يصاب مرتين بفيروس كورونا -
بعد تدشين ميدو لحملة دعم الأبيض.. هاشتاج #الزمالك_اولا يتصدر تويتر -
صحفي تونسي: فرجاني ساسي لم يُجبر على الدخول في الحجر الصحي | تفاصيل -
ميدو: محمد إبراهيم عايز يروح بيراميدز -
مصر المقاصة يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم لـ الأهلي.. فيديو -

المكسيك .. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال البلاد

أخبار عالمية أحمد إسماعيل 2020-10-06 06:04 تبليغ
المكسيك .. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال البلاد
المكسيك .. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال البلاد

وعُثر على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دى راموس (600 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتى.

وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

وجرى تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل فى المكسيك العام الماضى، ونسبت الغالبية العظمى منهم إلى الجريمة المنظمة.

ومنذ يناير 2020 إلى أغسطس، قتل 411 شخصا فى سان لويس بوتوسى، وفقا للبيانات الرسمية، بزيادة 43% عن الفترة نفسها من عام 2019.

وتحاول الحكومة المكسيكية منذ أكثر من عقد احتواء عنف الكارتلات المتزايد بعمليات عسكرية وشرطية كبيرة، ومع ذلك، وسعت جماعات الجريمة المنظمة وجودها فى البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك .. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 