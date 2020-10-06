المكسيك .. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال البلاد

وعُثر على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دى راموس (600 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتى.
وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.
وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.
وجرى تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل فى المكسيك العام الماضى، ونسبت الغالبية العظمى منهم إلى الجريمة المنظمة.
ومنذ يناير 2020 إلى أغسطس، قتل 411 شخصا فى سان لويس بوتوسى، وفقا للبيانات الرسمية، بزيادة 43% عن الفترة نفسها من عام 2019.
وتحاول الحكومة المكسيكية منذ أكثر من عقد احتواء عنف الكارتلات المتزايد بعمليات عسكرية وشرطية كبيرة، ومع ذلك، وسعت جماعات الجريمة المنظمة وجودها فى البلاد.
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