وزير الخارجية المغربي: حوار بوزنيقة بين الأطراف الليبية سابقة إيجابية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن الحوار الليبي الذي تتواصل جلساته بمدينة بوزنيقة المغربية يشكل "سابقة إيجابية" يمكن البناء عليها كمقاربة للمضي قدما لحل الأزمة في هذا البلد.
وقال بوريطة - في تصريحات له، بحضور أعضاء الوفدين الليبيين المشاركين في هذه الجولة- إنه بفضل عزيمة الطرفين وروحهما الإيجابية، وبفضل مساندة رئيسي كل من مجلس الدولة ومجلس النواب، تحقق تقدم مهم، وإن أعضاء الوفدين أثبتوا تغليبهم لمصلحة بلدهم، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الدينامية الإيجابية التي خلفت صدى طيبا لدى الشعب الليبي.
وأشاد بوريطة - وفقًا لوكالة الأنباء المغربية - بجميع الأطراف التي واكبت الحوار بشكل بناء وإيجابي منذ البداية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي كانت دائما تتابع وتشجع الحوار، وتعتبره نقطة تحول هامة لكسر الجمود الذي كان يعرفه الملف الليبي.
وجدد بوريطة التأكيد على موقف بلاده من الحوار الليبي، والذي يتمثل في تقديم الدعم التام لجهود الوفدين والتعبئة لإنجاح حوارهم بدون تدخل أو تأثير أو ضغط.
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