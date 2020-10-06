الشرطة المكسيكية: العثور على 12 جثة بينها امرأتان داخل شاحنتين في شمال البلاد

قال ممثلو الإدعاء في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية إن الشرطة عثرت على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وبحسب بيان الادعاء العام، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي.

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

تم تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الغالبية العظمى منهم إلى الجريمة المنظمة.

ومنذ يناير 2020 إلى أغسطس، قتل 411 شخصا في سان لويس بوتوسي، وفقا للبيانات الرسمية، بزيادة 43% عن الفترة نفسها من عام 2019.

وحاولت الحكومة المكسيكية منذ أكثر من عقد احتواء عنف الكارتلات المتزايد بعمليات عسكرية وشرطية كبيرة، ومع ذلك، وسعت جماعات الجريمة المنظمة وجودها في البلاد.