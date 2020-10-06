لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية: إجراءات صارمة في مناظرة بنس وهاريس

أعلنت لجنة مناظرات انتخابات الرئاسة الأمريكية، أنه سيتم تطبيق إجراءات وقائية صارمة، خلال المناظرة التي ستجرى غدا الأربعاء، بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والمتنافسة الديمقراطية على نفس المنصب، كامالا هاريس.

يأتي هذا؛ بعد الإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، بفيروس كورونا، إلى جانب عدد من موظفي البيت الأبيض، وهو ما أعقب أول مناظرة بين ترامب ومنافسه جو بايدن في ولاية أوهايو، الأسبوع الماضي، حيث كانت المسافة بينهما 6 أقدام (أقل من مترين)، ولم يرتديا أقنعة على الوجه.

وأوضحت لجنة المناظرات مساء أمس الاثنين، أنه خلافا لما حدث في المناظرة الأولى سيتم في المناظرة بين بنس وهاريس، والتي ستقام بجامعة يوتا بمدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا؛ سيتم استخدام حواجز شفافة قوية بين المتناظرين، وستكون المسافة بينهما 12 قدما وثلاثة بوصات (نحو 4 أمتار)، كما ستكون هناك تدابير صحية تطبق على جميع من في قاعة المناظرة بما فيها اختبار الإصابة بالفيروس وارتداء أقنعة الوجه، ومن لا يرتدونها سيتم اصطحابهم لخارج القاعة.

وكان الرئيس ترامب قد نقل إلى مركز والتر ريد العسكري بولاية ميريلاند يوم الجمعة الماضي حيث ظل بها ثلاثة أيام قبل أن يعود مساء أمس الاثنين إلى البيت الأبيض.