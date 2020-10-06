الجيش الإسرائيلي والشاباك لا يستبعدان عودة التصعيد مع غزة

حذرت الدوائر الأمنية الإسرائيلية من عودة التصعيد مع قطاع غزة.

ووفقا لقناة "كان" العبرية أنه وبعد إطلاق صاروخ ليلة أمس من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فان الجيش الإسرائيلي والشاباك لا يستبعدان إمكانية تصعيد جديد من قبل حماس" والسبب قرب نفاذ التمويلات القطرية لحركة حماس.

وبحسب المصدر الأمني إلاسرائيلي ​​، فإن المتغيرات نفسها تدفع حماس والجهاد الإسلامي لتصعيد الوضع إضافة إلى ذلك ، فإن الاوساط الأمنية الإسرائيلية ليست ​​متفائله بشأن الجهود المبذولة لإيجاد حل لقضية الأسرى وهو الشرط، في رأي المسؤولين الأمنيين، لأي تسوية في قطاع غزة".

وأطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية للمناطق الجنوبية للقطاع المحاصر، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر عنه إن طائراته قصفت موقعا لحركة حماس جنوبي القطاع.