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متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في قرغيزستان

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متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في قرغيزستان
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في قرغيزستان

اقتحم المتظاهرون في قرغيزستان مبنى البيت الأبيض (البرلمان) الذي اتهم بدوره أحزابا في المعارضة بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية، اليوم الثلاثاء، أن أنصار الأحزاب السياسية التي لم تنجح في الانتخابات البرلمانية داهموا مبنى البرلمان بشاحنات قبل أن يقوموا بالاستيلاء عليه.

من جانبه، دعا الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف قادة الأحزاب السياسية إلى تهدئة مؤيديهم، كما أمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار.

وكانت اشتباكات - قد وقعت في وقت سابق - بين الأمن القرغيزي ومحتجين بالعاصمة بيشكيك، بسبب تزوير الانتخابات، أسفرت عن إصابة مئات الاشخاص.

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