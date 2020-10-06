الإجمالي 273826 حالة.. إسرائيل تسجل 5647 إصابة جديدة بـ كورونا

تظهر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية المنشورة صباح اليوم، الثلاثاء، أنه في اليوم الأخير، تم تشخيص 5647 مريضا جديدا بفيروس كورونا، بحيث ارتفع عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 273826، بينهم 63305 مرضى نشطين بينما توفي 1757 مريضًا.
كما تظهر البيانات أنه تم إجراء 52،059 فحص أمس، وأن 11.4٪ منها كانت إيجابية - بانخفاض نسبته 0.4٪ مقارنة باليوم السابق.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الإغلاق قد يستمر أسبوعين آخرين على الأقل.
واجتمع كابينت كورونا الليلة الماضية لبحث خطوات أخرى في الكفاح لتقليص معدلات الإصابة بالفيروس في إسرائيل.
وقال منسق كورونا البروفيسور روني جامزو خلال المناقشة: "وصلنا إلى ذروة 60 ألفا إلى 70 ألف اختبار يومي".
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