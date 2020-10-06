زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية جامو وكشمير

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية (جامو وكشمير)، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية المتوسطة.
وذكرت قناة إنديا تي في الهندية، اليوم، أن مركز الزلزال وقع في منطقة "لداخ" وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
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