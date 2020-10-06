مراكز أمريكية تؤكد انتقال كورونا من الشخص المصاب لمسافة أبعد من مترين

وأضافت المراكز - وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية- أن الرذاذ الناتج عن تنفس الشخص المريض يمكن أن يبقى فى الهواء لدقائق وساعات، وبمقدوره إصابة الأشخاص الذين يبعدون أكثر من 6 أقدام عن الشخص المصاب أو بعد أن يغادر ذلك الشخص المكان.

وأشارت إلى أن التواجد فى الأماكن المغلقة التى لا توجد بها تهوية كافية يمكن أن يساعد فى انتقال فيروس كورونا.. مضيفة "أن العلماء يعتقدون أن كمية الرذاذ والجزيئات المعدية الأصغر التى ينتجها الأشخاص المصابون بالمرض، أصبحت مركزة بدرجة كافية لانتقال الفيروس لأشخاص آخرين، فى نفس المكان ونفس الوقت".