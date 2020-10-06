بعد تعافيه من كورونا.. ترامب جاهز لمناظرة بايدين 15 أكتوبر الجارى

أعلن المتحدث باسم حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية تيم مورتو، عزم الرئيس المشاركة فى المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطى جو بايدن فى 15 أكتوبر الجارى، فى ميامى.





وغادر ترامب (74 عاما) مركز "والتر ريد" الطبى العسكرى، يوم الإثنين، متوجها إلى البيت الأبيض، حيث يواصل علاجه.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى فى تغريدة على "تويتر"، أنه سيغادر مركز "والتر ريد" الطبى العسكرى فى السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

وقال ترامب: "شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعه يسيطر على حياتك.. لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر بتحسن أكثر مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!".

وصرح شون كونلى طبيب ترامب، بأن الحالة الصحية لترامب أوفت بكل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها، ولذلك يمكنه الخروج رغم أنه لم يتخط بعد مرحلة الخطر فى المرض.

وأضاف كونلى فى مؤتمر صحفى الاثنين "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أوفى أو تخطى كل المعايير المطلوبة لمغادرة المستشفى"، مشيرا إلى أن ترامب لم يصب بارتفاع فى درجة الحرارة خلال الاثنين والسبعين ساعة الماضية، كما أن مستويات الأكسجين لديه طبيعية.

وأعلن ترامب مساء الجمعة عبر حسابه فى "تويتر" أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وكإجراء احترازى، توجه ترامب إلى مركز "والتر ريد" الطبى العسكرى الوطنى حتى يتسنى لفريقه الطبى متابعة حالته الصحية.

وقبل الانتقال إلى المستشفى، نشر الرئيس الأمريكى رسالة مصورة على "تويتر" أكد فيها أنه وميلانيا بخير.