الإصابات بكورونا في العالم تتخطى عتبة الـ35 مليون حالة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة الـ35 مليون حالة، والوفيات عتبة المليون.
وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35 مليونا و709955 حالة.
كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى مليون و46079 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ26 مليونا و878379 حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بأكثر من 7.6 مليون إصابة، وأكثر من 215 ألف وفاة، تليها الهند بأكثر من 6.6 مليون إصابة، وأكثر من 103 آلاف وفاة، ثم البرازيل بأكثر من 4.9 مليون إصابة، وأكثر من 146 ألف وفاة.
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