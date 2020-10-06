روسيا: مقاتلة ميج-31 تخوض معركة جوية في طبقة الستراتوسفير

أعلن أسطول المحيط الهادي الروسي اليوم الثلاثاء أن مقاتلة "ميج -31" خاضت معركة جوية (افتراضية) في طبقة الستراتوسفير العالية.
وذكر المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادي - في بيان له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أنه وفقا لسيناريو التدريب، قامت المقاتلة (ميج– 31) من فوج قوات الطيران المختلط والمستقل في شمال شرق روسيا بدور (الدخيل)، ونفذت عملية محاكاة لاختراق المجال الجوي الروسي بعد الوصول إلى سرعة ما فوق الصوت على ارتفاع حوالي 20 ألف متر".
وانطلقت مقاتلة أخرى من طراز "ميج–31" لاعتراض الهدف الدخيل، ولتعقيد المهمة جرى تكليف الطاقم بالعثور على "العدو" من دون الاستعانة بأنظمة الدفاع الجوي الأرضية، وبعد العثور على "الدخيل" ووضعه في مرمى النيران، أجرى الطيارون عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ جو - جو بعيدة المدى.
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