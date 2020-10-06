الرئيس السوري يدلي بتصريحات حاسمة حول أفعال تركيا في كاراباخ

أدلى الرئيس السوري بشار الأسد بتصريحات حاسمة حول التدخل التركي في النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان، وفق ماذكرت وسائل إعلام سورية.

قال بشار الأسد "نستطيع تأكيد إرسال مسلحين من سوريا إلى إقليم ناجورني كاراباخ".

وأكد الأسد، أن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول في المعارك التي تشهدها منطقة كاراباخ.

واتهم الرئيس السوري في حوار مع وكالة "نوفوستي"، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في كاراباخ.

أوضح الأسد أن الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بصلاته بتنظيم "داعش".

وأصبح المرتزقة من العناصر المتطرفة والراديكالية أداة رئيسية من الأدوات التي توظفها تركيا للتدخل في مناطق النزاعات المختلفة لفرض نفوذها أو لتحقيق أهدافها المشبوهة.

وظهر هذا بوضوح في سوريا في البداية عندما فتحت أنقرة حدودها أمام تدفق المقاتلين الأجانب لقتال قوات الجيش السوري، ثم تأكد في ليبيا مع إرسال أنقرة لآلاف المرتزقة إلى هناك كجزء من اتفاقها مع ما تسمى حكومة الوفاق لقتال قوات الجيش الوطني الليبي، قبل أن يصل الأمر إلى أرمينيا، التي اتهمت هي والعديد من المسؤولين الدوليين أنقرة بإرسال المرتزقة السوريين للقتال بجانب أذربيجان في نزاعها العسكري الذي احتدم منذ أواخر الشهر الماضي مع أرمينيا على إقليم ناجورنو كاراباخ أو "قره باغ".