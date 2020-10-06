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11 ألف حالة جديدة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ 5 أشهر

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-06 10:40 تبليغ
11 ألف حالة جديدة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ 5 أشهر
11 ألف حالة جديدة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ 5 أشهر

وكانت الرئاسة الروسية أكدت الأسبوع الماضي، أن ارتفاع وتيرة تفشى فيروس فى البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تدرس حاليا خيار العودة إلى فرض إغلاق كلي.

ويشهد الوضع الوبائى فى روسيا تصاعدًا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت السلطات الصحية أمس الإثنين 10888 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى حصيلة يومية قريبة من الأرقام القياسية، التى تم تسجيلها فى ذروة تفشى الوباء فى شهر مايو الماضي.

 

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