جانتس يوقع أمرا عسكريا بمصادرة أموال حماس والسلطة الفلسطينية

وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس على أمر عسكري يقضي بمصادرة أموال وممتلكات حماس التي يتم نقلها لعائلات منفذي العمليات داخل إسرائيل .
ويشمل الأمر العسكري اموال من حماس ومن السلطة الفلسطينية أيضا, ويدور الحديث عن مئات آلاف الشواكل .
وهذه الأموال التي أمر غانتس بمصادرتها تدفع من قبل حماس والسلطة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية .
وفي سياق منفصل صرح مسؤول أمني إسرائيلي، لقناة "كان" العبرية، أن الجيش والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، لا تستبعدان اندلاع تصعيد جديد مع حركة حماس.
وبحسب قناة "كان" التي أوردت الخبر صباح اليوم الثلاثاء، قال المسؤول، إن "المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي لا يستبعدان احتمالية اندلاع تصعيد جديد بمبادرة حماس".
ووفقا للقناة، أضاف المسؤول، أن احتمالات اندلاع التصعيد، تعود لعدة أسباب، منها وقف إدخال الأموال القطرية لغزة، والإحباط المتزايد من تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وتابع المسؤول، أنه "ليس متفائلا بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة، والتي تعتبر شرطا بالنسبة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، للتوصل الى أي تسوية في قطاع غزة".
يشار إلى أن هذه التصريحات، جاءت بعد يوم من قصف الجيش الإسرائيلي، لنقطة مراقبة تابعة لحماس بغزة، بزعم الرد على إطلاق صاروخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.
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